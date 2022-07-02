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Оккупанты вывели в море устаревший десантный корабль из Севастополя

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  • 2.07.2022, 9:03
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Оккупанты вывели в море устаревший десантный корабль из Севастополя

Хорошая мишень для украинских ракет.

Из Севастополя около 13:30 1 июля вышел большой десантный корабль проекта 1171 "Тапир".

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Корабль отошел от места швартовки в Южной бухте и вышел за боновые ворота Севастопольской бухты. В составе Черноморского флота было три таких корабля, один из них – БДК "Саратов" был уничтожен украинскими военными в порту Бердянска. Два других – "Орск" (бортовой номер 148) и "Николай Фильченков" (152).

С начала полномасштабного военного вторжения армии России в Украину бортовые номера всех кораблей закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.

БДК проекта 1171 "Тапир" являются устаревшими, построены в 1968 и в 1975 годах. После уничтожения БДК "Саратов" большие десантные корабли "Орск" и "Николай Фильченков", как минимум, с конца апреля ни разу не выходили в море.

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