Чернобаевка-23: ВСУ в очередной раз разгромили врага
- 2.07.2022, 9:22
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Сериал по ликвидации армии РФ в «магическом месте» получил новое продолжение.
Украинские военные не дают соскучиться российским оккупантам в знаменитой Чернобаевке. В прошлой серии любимого украинского сериала "Чернобаевка" ВСУ уничтожили боеприпасы россиян, а в новом эпизоде от 1 июля устроили "дорогим гостям" громкую встречу.
Соответствующее видео появилось в одном из местных Тelegram-каналов.
"ВСУ отработали по Чернобаевке", - подписали видео, на котором слышны громкие взрывы и видно зарево.
Отметим, российские оккупанты за время полномасштабной войны уже 23 раз получают по зубам в Чернобаевке на Херсонщине. Ранее советник главы ОП Алексей Арестович обратился к украинским ведьмам и ведуньям из-за событий в этом магическом населенном пункте, попросив продолжать в этом же духе.