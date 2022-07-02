Чернобаевка-23: ВСУ в очередной раз разгромили врага 2.07.2022, 9:22

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Сериал по ликвидации армии РФ в «магическом месте» получил новое продолжение.

Украинские военные не дают соскучиться российским оккупантам в знаменитой Чернобаевке. В прошлой серии любимого украинского сериала "Чернобаевка" ВСУ уничтожили боеприпасы россиян, а в новом эпизоде от 1 июля устроили "дорогим гостям" громкую встречу.

Соответствующее видео появилось в одном из местных Тelegram-каналов.

"ВСУ отработали по Чернобаевке", - подписали видео, на котором слышны громкие взрывы и видно зарево.

Отметим, российские оккупанты за время полномасштабной войны уже 23 раз получают по зубам в Чернобаевке на Херсонщине. Ранее советник главы ОП Алексей Арестович обратился к украинским ведьмам и ведуньям из-за событий в этом магическом населенном пункте, попросив продолжать в этом же духе.

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