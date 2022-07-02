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Перепуганные оккупанты на Херсонщине усилили свою охрану

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  • 2.07.2022, 11:37
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Перепуганные оккупанты на Херсонщине усилили свою охрану

В украинском Генштабе раскрыли подробности о росте сопротивления местных жителей.

Российские оккупанты боятся сопротивления местного населения в Херсонской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Российские оккупанты и их прихвостни боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области. Руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление.

На днях ВСУ освободили поселок Потемкино в Херсонской области.

Тем временем партизаны Херсона постоянно напоминают о себе, угрожая оккупантам и предателям расправой.

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