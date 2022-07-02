Перепуганные оккупанты на Херсонщине усилили свою охрану 1 2.07.2022, 11:37

3,226

В украинском Генштабе раскрыли подробности о росте сопротивления местных жителей.

Российские оккупанты боятся сопротивления местного населения в Херсонской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Российские оккупанты и их прихвостни боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области. Руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление.

На днях ВСУ освободили поселок Потемкино в Херсонской области.

Тем временем партизаны Херсона постоянно напоминают о себе, угрожая оккупантам и предателям расправой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».