Перепуганные оккупанты на Херсонщине усилили свою охрану

Перепуганные оккупанты на Херсонщине усилили свою охрану1
- 2.07.2022, 11:37
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В украинском Генштабе раскрыли подробности о росте сопротивления местных жителей.
Российские оккупанты боятся сопротивления местного населения в Херсонской области.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"Российские оккупанты и их прихвостни боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области. Руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах", – говорится в сообщении.
Отмечается, что местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление.
На днях ВСУ освободили поселок Потемкино в Херсонской области.
Тем временем партизаны Херсона постоянно напоминают о себе, угрожая оккупантам и предателям расправой.