В Чернобаевке прогремел мощный взрыв

В Чернобаевке прогремел мощный взрыв1
- 2.07.2022, 12:19
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Над проклятым для оккупантов населенным пунктом поднимается сильный дым.
В субботу, 2 июля, в Чернобаевке Херсонской области прогремел взрыв.
Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы, публикуя фото и видео столба черного дыма, поднимающегося над селом, передает УНИАН.
Официальной информации о произошедшем на данный момент нет.
Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты и их прихвостни боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области.
"Руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах, – говорится в сообщении. – Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление".
Феномен Чернобаевки - что известно
Военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Впервые на этом аэродроме позиции захватчики разгромили еще 27 февраля. Впрочем, после удара украинскими "Байрактарами", россияне разместили на том же месте новые вертолеты.
По меньшей мере два раза в Чернобаевке были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии-генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
В то же время, у российских военных уже сформировалась паника от одной лишь мысли о Чернобаевке. Ведь там они постоянно терпят поражения.