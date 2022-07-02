Разведка: Беларусь будет забрасывать в Украину диверсантов

Разведка: Беларусь будет забрасывать в Украину диверсантов2
- 2.07.2022, 12:31
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Появилась информация о возможных провокациях.
Признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси нет.
Об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил в эфире информационного телемарафона.
"Как наши партнеры, так и отечественные разведки четко заявляют об отсутствии признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси", - сказал он.
Енин добавил, что в этом вопросе украинцы сталкиваются с массированным применением дезинформации.
"К большому сожалению, некоторые представители местной власти подхватывают эту дезинформацию, распространяя панику среди населения", - отметил он.
В то же время Енин подчеркнул, что есть информация о возможных провокациях, в частности, направлении в Украину из Беларуси диверсионно-разведывательных групп.
"Именно поэтому нашими правоохранителями введен усиленный режим несения службы на блокпостах", - сказал он.