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Украинские пограничники нашли жесткий диск с сотнями гигабайт секретной информации об армии РФ

  • 2.07.2022, 12:37
Украинские пограничники нашли жесткий диск с сотнями гигабайт секретной информации об армии РФ

На диске также присутствуют видео с буднями российских захватчиков.

Украинские пограничники нашли в Черниговской области жесткий диск с сотнями гигабайт информации, касающейся зенитно-артиллерийского подразделения воинской части ВС РФ из-под Москвы.

Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Среди обнаруженных на диске данных оказались:

штатно-должностная роспись с биографиями российских военных;

техническая документация вооружения и военной техники;

документы, касающиеся участию в учениях и боевой готовности военнослужащих;

карты и другие служебные документы.

Кроме того, на диске также присутствуют видео с буднями российских захватчиков.

«Некоторые из них имели гриф «секретно». Теперь у украинских правоохранителей также есть фотографии, характеристики, копии паспортов и других документов захватчиков. Эта информация поможет установить военнослужащих, причастных к вооруженному вторжению в Украину. И все они обязательно будут привлечены к ответственности», — подчеркнули пограничники.

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