Украинские пограничники нашли жесткий диск с сотнями гигабайт секретной информации об армии РФ
- 2.07.2022, 12:37
На диске также присутствуют видео с буднями российских захватчиков.
Украинские пограничники нашли в Черниговской области жесткий диск с сотнями гигабайт информации, касающейся зенитно-артиллерийского подразделения воинской части ВС РФ из-под Москвы.
Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.
Среди обнаруженных на диске данных оказались:
штатно-должностная роспись с биографиями российских военных;
техническая документация вооружения и военной техники;
документы, касающиеся участию в учениях и боевой готовности военнослужащих;
карты и другие служебные документы.
Кроме того, на диске также присутствуют видео с буднями российских захватчиков.
«Некоторые из них имели гриф «секретно». Теперь у украинских правоохранителей также есть фотографии, характеристики, копии паспортов и других документов захватчиков. Эта информация поможет установить военнослужащих, причастных к вооруженному вторжению в Украину. И все они обязательно будут привлечены к ответственности», — подчеркнули пограничники.