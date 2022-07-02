ВСУ превратили в металлолом огромное количество российской техники в степях Херсонщины 1 2.07.2022, 13:39

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Опубликовано видео последствий удара по позициям врага.

Защитники Украины продолжают уничтожать вражескую технику в Херсонской области.

Оперативное командование "Південь" распространило в фейсбуке видео, на котором зафиксирована уничтоженная техника оккупантов.

"Кладбище российской техники где-то в "степях Херсонщины". Два грузовика, два МТ-ЛБ и один Тигр-М оккупантов превратились в металлолом", — говорится в сообщении.

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