ВСУ превратили в металлолом огромное количество российской техники в степях Херсонщины

ВСУ превратили в металлолом огромное количество российской техники в степях Херсонщины1
- 2.07.2022, 13:39
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Опубликовано видео последствий удара по позициям врага.
Защитники Украины продолжают уничтожать вражескую технику в Херсонской области.
Оперативное командование "Південь" распространило в фейсбуке видео, на котором зафиксирована уничтоженная техника оккупантов.
"Кладбище российской техники где-то в "степях Херсонщины". Два грузовика, два МТ-ЛБ и один Тигр-М оккупантов превратились в металлолом", — говорится в сообщении.