«Просто перерезал горло»: СБУ перехватила разговор русского садиста

«Просто перерезал горло»: СБУ перехватила разговор русского садиста8
- 2.07.2022, 13:58
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Шокирующие признания оккупанта своей жене.
Оккупанты в Украине воплощают свои больные фантазии, а войну называют "вечериночкой".
СБУ опубликовала один из самых жестких перехватов, на котором российский солдат хвастается своей жене, как перерезал горло раненым украинским военным.
"Ну это, я такой думаю, бл*ть – попробовать горло перерезать? Хоть как, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?.." – рассказывает жене рашист, находящийся на юге Украины.
Женщина удивляется кровожадным фантазиям мужчины, но в конце концов начинает смеяться.
Он же просит женщину никому об этом не рассказывать. Но теперь его секреты узнают весь мир.
"Сам рашист и его зверства документированы в соответствующих уголовных производствах", - сообщили в СБУ.