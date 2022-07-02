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«Просто перерезал горло»: СБУ перехватила разговор русского садиста

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  • 2.07.2022, 13:58
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«Просто перерезал горло»: СБУ перехватила разговор русского садиста

Шокирующие признания оккупанта своей жене.

Оккупанты в Украине воплощают свои больные фантазии, а войну называют "вечериночкой".

СБУ опубликовала один из самых жестких перехватов, на котором российский солдат хвастается своей жене, как перерезал горло раненым украинским военным.

"Ну это, я такой думаю, бл*ть – попробовать горло перерезать? Хоть как, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?.." – рассказывает жене рашист, находящийся на юге Украины.

Женщина удивляется кровожадным фантазиям мужчины, но в конце концов начинает смеяться.

Он же просит женщину никому об этом не рассказывать. Но теперь его секреты узнают весь мир.

"Сам рашист и его зверства документированы в соответствующих уголовных производствах", - сообщили в СБУ.

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