ВСУ ликвидировали майора российских ВДВ из Подмосковья

ВСУ ликвидировали майора российских ВДВ из Подмосковья3
- 2.07.2022, 14:09
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Оккупант был старшим экспертом военно-научного комитета РФ.
Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали еще несколько офицеров российских оккупационных войск.
Об этом в Telegram рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").
Он подчеркнул, что украинские защитники уничтожили старшего эксперта военно-научного комитета ВДВ РФ майора Андрея Мелихова из Подольска Московской области.
"Но ведь все-таки интересно что он здесь делал? Или уже мяса среди старших офицеров не хватает отправляющих научно – преподавательский состав?", - пишет Штирлиц.
Он также уточнил, что в Украине ликвидирован старший лейтенант армии РФ Михаил Лукин.
"Старший лейтенант Заикин Дмитрий сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - добавил Штефан.