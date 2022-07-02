ВСУ ликвидировали майора российских ВДВ из Подмосковья 3 2.07.2022, 14:09

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Оккупант был старшим экспертом военно-научного комитета РФ.

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали еще несколько офицеров российских оккупационных войск.

Об этом в Telegram рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Он подчеркнул, что украинские защитники уничтожили старшего эксперта военно-научного комитета ВДВ РФ майора Андрея Мелихова из Подольска Московской области.

"Но ведь все-таки интересно что он здесь делал? Или уже мяса среди старших офицеров не хватает отправляющих научно – преподавательский состав?", - пишет Штирлиц.

Он также уточнил, что в Украине ликвидирован старший лейтенант армии РФ Михаил Лукин.

"Старший лейтенант Заикин Дмитрий сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - добавил Штефан.

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