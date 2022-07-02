Нацгвардия Украины: Возле Лисичанска идут ожесточенные бои 1 2.07.2022, 15:40

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Город находится под контролем украинских войск.

Возле Лисичанска Луганской области идут ожесточенные бои, город находится под контролем украинских войск. Об этом сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

По его словам, последние несколько дней самой сложной остается ситуация на Лисичанском и Бахмутском направлениях, а также в Харьковской области.

"Возле города Лисичанска действительно идут ожесточенные бои, но, к счастью, город не окружен и находится под контролем украинских войск", - сказал он.

На Славянском направлении вражеские войска совершают попытку штурмовых действий, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

Музычук отметил, что целью РФ все еще остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

По его данным, противник пытается создать благоприятные условия для наступления на южных регионах страны. Существует большая угроза ракетных обстрелов южных и северных регионов, а также артиллерийских обстрелов пограничных пунктов Сумщины и Черниговщины.

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