Как Россия опозорилась со своим беспилотником «Альтиус» 5 2.07.2022, 16:43

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«Альтиус» - это квинтэссенция коррупции и безалаберности путинской России.

Россияне пугают собственным аналогом "Байрактара" - ударным беспилотником "Альтиус". В РФ даже называют его своей «гордостью».

В Минобороны РФ утверждают, что этот беспилотный летательный аппарат превосходит иностранные аналоги. Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом, пишет unian.net.

Как отмечают журналисты, "Альтиус" - первый и последний в своем роде, он только закончил испытания, о серийном производстве речи не идет. Поэтому Украине он не угрожает.

Оказалось, что "Альтиус" - это квинтэссенция коррупции, безалаберности и бахвальства путинской России. Пропагандисты говорили, что это - очередной "аналоговнет". Испытания должны были провести в 2014-м или 2015-м, но лишь в 2018-м он смог впервые взлететь. А невероятные характеристики так и остались лишь мечтами пропаганды. Только способность находиться в воздухе до 48 часов скрашивали общую картину. Но в этом была заслуга немецких двигателей.

Гендиректор ОКБ Симонова Александр Гамзин деньги разворовал, около 1 млрд рублей. В общем-то это традиционно для путинской России. Но спустя два года судов он вышел на свободу, судьбу пропавших денег так и не установили.

Затем проект передали Уральському заводу гражданской авиации. Беспилотник обещали испытать летом 2021 года. "Альтиус" пилотируется одним человеком.

"Россияне так верили в свое супероружие, но не знали - оно в единичном экземпляре", - отметили в сюжете.

Испытания кончились в конце 2021 года, а серийного производства до сих пор нет. Однако информация о поступлении беспилотника в ВС РФ не поступало, это ожидается в 2023-м.

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