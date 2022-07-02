В Кременчуге завершили разбирать завалы разрушенного российской ракетой ТЦ 2 2.07.2022, 17:44

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Спасатели обнаружили 29 фрагментов тел.

Процесс разбора завалов торгового центра "Амстор" в Кременчуге, в который оккупанты попали ракетами 27 июня , завершен, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"В Кременчуге завершена разборка завалов в ТЦ. ... К разбору завалов привлекалось более 1060 человек и около 140 единиц техники, из них от ГСЧС более 430 человек и почти 70 единиц техники", - говорится в сообщении.

Спасатели обнаружили 29 фрагментов тел.

Напомним, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр.

По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. В свою очередь местные власти приняли решение выплатить семьям погибших и пострадавших материальную помощь.

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