В Кременчуге завершили разбирать завалы разрушенного российской ракетой ТЦ

В Кременчуге завершили разбирать завалы разрушенного российской ракетой ТЦ2
- 2.07.2022, 17:44
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Спасатели обнаружили 29 фрагментов тел.
Процесс разбора завалов торгового центра "Амстор" в Кременчуге, в который оккупанты попали ракетами 27 июня , завершен, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
"В Кременчуге завершена разборка завалов в ТЦ. ... К разбору завалов привлекалось более 1060 человек и около 140 единиц техники, из них от ГСЧС более 430 человек и почти 70 единиц техники", - говорится в сообщении.
Спасатели обнаружили 29 фрагментов тел.
Напомним, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр.
По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. В свою очередь местные власти приняли решение выплатить семьям погибших и пострадавших материальную помощь.