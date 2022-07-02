ВСУ сожгли остатки гарнизона РФ на Змеином

ВСУ сожгли остатки гарнизона РФ на Змеином3
- 2.07.2022, 18:43
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Украинские защитники «помогли» оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона из острова.
Вооруженные силы Украины воздушным ударом уничтожили остатки техники оккупантов РФ на острове Змеиный в Черном море. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он также опубликовал в Facebook соответствующие кадры.
"Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей", - написал он.
По слова главкома ВСУ, украинские защитники "помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова".
"Больше там русским духом не пахнет", - добавил Залужный.