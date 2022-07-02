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ВСУ сожгли остатки гарнизона РФ на Змеином

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  • 2.07.2022, 18:43
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ВСУ сожгли остатки гарнизона РФ на Змеином

Украинские защитники «помогли» оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона из острова.

Вооруженные силы Украины воздушным ударом уничтожили остатки техники оккупантов РФ на острове Змеиный в Черном море. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он также опубликовал в Facebook соответствующие кадры.

"Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей", - написал он.

По слова главкома ВСУ, украинские защитники "помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова".

"Больше там русским духом не пахнет", - добавил Залужный.

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