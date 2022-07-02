Генштаб ВСУ: В Беларуси военные учатся возводить понтонные переправы

Генштаб ВСУ: В Беларуси военные учатся возводить понтонные переправы2
- 2.07.2022, 19:54
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«Учения» продолжаются.
Вооруженные силы Беларуси проводят тренировки по наведению понтонных переправ. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба по состоянию на 18:00 относительно российского вторжения.
В сообщении сказано, что на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.
"Проводятся тренировки по наведению понтонных переправ. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", - отмечает Генштаб ВСУ.