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Генштаб ВСУ: В Беларуси военные учатся возводить понтонные переправы

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  • 2.07.2022, 19:54
  • 2,014
Генштаб ВСУ: В Беларуси военные учатся возводить понтонные переправы

«Учения» продолжаются.

Вооруженные силы Беларуси проводят тренировки по наведению понтонных переправ. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба по состоянию на 18:00 относительно российского вторжения.

В сообщении сказано, что на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.

"Проводятся тренировки по наведению понтонных переправ. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", - отмечает Генштаб ВСУ.

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