ВСУ показали момент уничтожения российского беспилотника «Орлан-10» 1 21.07.2022, 19:36

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Эффектное видео.

Украинские военные показали момент уничтожения беспилотника «Орлан-10».

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

«Видео сбивания беспилотного летательного аппарата оперативно-тактического уровня «Орлан-10» военнослужащими зенитного ракетного подразделения воздушного командования «Центр», — говорится в сообщении.

«Орлан-10» — это российский беспилотник, который имеет довольно большую дальность и продолжительность полета — до 600 км и до 16 часов. Это позволяет БПЛА вести разведку на большой дальности и патрулировать районы длительное время. Что касается нагрузки, то она ограничена 5 кг.

Средства РЭБ для «Орлан-10» позволяют выполнять глушение GSM-связи, а также простых GPS-приемников. Особенностью «Орлан-10» является плотная интеграция с САУ «Мста-СМ», что позволяет сразу же уничтожать цели.

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