Белорусские «флагманы» утопают в долгах 1 22.07.2022, 9:29

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Кому задолжали главные предприятия страны.

Флагманские предприятия Беларуси сообщили, что нарастили объем просроченной кредиторской задолженности на внешнем контуре. По итогам пяти месяцев размер обязательств вырос на 47,3%, сообщает портал banki24.by.

Согласно Белстату, на 1 июня текущего года внешняя кредиторская задолженность флагманов Беларуси составила 12,6 млрд руб. На отчетную дату 13% этой задолженности было просрочено. Удельный вес «просрочки» во внешней кредиторской задолженности стал максимальным за период с 1 мая 2017 г. На 1 июня 2021 г. доля проблемных обязательств была равна 7,4%, на 1 января 2022 г. – 8,3%.

На отчетную дату просроченная внешняя кредиторская задолженность флагманов достигла 1,643 млрд руб. По сравнению с 1 января 2022 г. сумма задолженности выросла на 47,3%. Для сравнения за весь прошлый год размер проблемной задолженности увеличился на 9,6%.

В отраслевом разрезе основной вклад в рост проблемных обязательств перед иностранными партнерами внесла промышленность. Флагманские предприятия промышленности за пять месяцев 2022 г. нарастили проблемную внешнюю кредиторку на 54,7% (до 1,198 млрд руб.).

В региональном разрезе главный скачок обеспечили флагманы столицы и Минской области. По Минску за январь-май 2022 г. размер просроченной внешней кредиторки вырос на 48,1% (до 523,2 млн руб.). В Минской области наблюдался рост в 2,2 раза (до 347,4 млн руб.).

Интересной оказалась ситуация по долгам в страновом разрезе. В регионе Содружества Независимых Государств основной прирост дали обязательства перед Российской Федерацией и Украиной.

Просроченная внешняя кредиторка перед партнерами из РФ выросла на 47,5% (до 466,4 млн руб.), перед украинскими партнерами – в 3,3 раза (до 144,0 млн руб.). За пределами СНГ долги флагманов Беларуси по итогам января-мая 2022 г. подросли на 38% (до 1,010 млрд руб.).

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