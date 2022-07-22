Белорусского философа Владимира Мацкевича осудили на пять лет колонии 1 22.07.2022, 19:27

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Владимир Мацкевич

Cуд над ним проходил в закрытом режиме.

Минский областной суд приговорил к пяти годам колонии усиленного режима философа-методолога Владимира Мацкевича, сообщила Генпрокуратура Беларуси.

Ранее о приговоре философу сообщали белорусские правозащитники, суд над ним проходил в закрытом режиме.

Поводами для абсурдного бвинения, в частности, стало размещение Мацкевичем в интернете видеозаписи, в которой, по мнению обвинения, он якобы допустил оскорбления в адрес узурпатора, а также участие в акциях протеста в октябре 2020 года в Минске и отказ слушаться силовиков на этих акциях.

Мацкевич — известный белорусский ученый, телеведущий, общественный и политический деятель. Он основал Агентство гуманитарных технологий в Минске, и руководил им, а также был основателем программы создания современного университета в Белоруссии «Летучий университет». Также Мацкевич в период с 2011 по 2016 годы занимал пост главы Рады Международного консорциума «ЕвроБеларусь».

Сотрудники КГБ задержали его 4 августа 2021 года. Вскоре ряд международных правозащитных организаций, в числе которых Белорусский Хельсинский комитет, признали его политзаключенным.

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