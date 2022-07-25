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«Газпром» останавливает еще одну турбину «Северного потока»

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  • 25.07.2022, 18:06
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«Газпром» останавливает еще одну турбину «Северного потока»

Прокачка газа упадет почти в два раза по сравнению с текущими объемами.

Российский газовый монополист «Газпром» останавливает работу еще одной турбины Siemens для газопровода «Северный поток», сообщили в пресс-службе холдинга. Прокачка газа по «Северному потоку» упадет почти в два раза по сравнению с текущими объемами.

Речь идет об оборудовании на компрессорной станции «Портовая». Остановку турбины в «Газпроме» называют «вынужденной», так как она якобы нуждается в капитальном ремонте.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая», — говорится в сообщении.

Суточная производительность КС «Портовая» с 27 июля снизится с 67-и до 33-х млн кубометров.

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