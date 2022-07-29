Российская армия не может сбивать HIMARS, потому что ей поставили бракованные ракеты ПВО 22 Илья Пономарев, «Обозреватель»

29.07.2022, 10:43

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Генерал Гончаров написал письмо Шойгу.

Ракеты бракованные, потому что делают их на станках германо-японской компании DMG Mori, которая в марте отключила программное обеспечение управления станками, а затем в знак солидарности со всем цивилизованным миром и вовсе ушла из России. Как следствие – детали для ракет стали выходить кривые.

На это министру Шойгу в письме пожаловался генерал Гончаров, отвечающий в российском оборонном ведомстве за внедрение новых технологий, — пишет телеграм-канал ЧТД. Зависимость собирающего ракеты для комплексов С-300 и С-400 Обуховского завода из Санкт-Петербурга от поставщиков из "недружественных стран" оказалась критической. И виновато в этом руководство завода, который входит в концерн "Алмаз-Антей", отмечает чиновник.

При этом с начала мая обновление программного обеспечения оборудования DMG MORI на Обуховском заводе восстановлено и предприятие даже ищет сотрудников на соответствующие линии производства.

В основном высокоточное оборудование, которое безаналогово используется в российском военном производстве работает на базе Sinumerik – это промышленный компьютер (ЧПУ) с программным обеспечением для управления станком. Данное ЧПУ серийно производится Siemens, но DMG MORI самый крупный клиент Siemens, который покупает всю программную и аппаратную часть, разработанную специально для него и соответственно владеет ею.

На такого рода станках в обязательном порядке защита производителя, что делает невозможным обслуживание, сервис и поставку деталей, а также пользование нелицензионного ПО. Поэтому вопрос бесперебойного функционирования программного обеспечения оборудования ключевой.

ПО, которое использует на своих машинах DMG MORI действительно уникально и они его систематически усовершенствуют (минимизация ошибок, работа быстрее и т.д.), предлагая NETservice, который соответственно полностью им подконтролен и имеет системы отслеживания процессов (объединение станков в сеть, обновления и пр.).

Отсюда вывод о том, что вопрос к DMG MORI и поддержке сервиса его оборудования в РФ возник не случайно. Компания имеет практический полный доступ ко всему оборудованию, которое работает по всему миру.

Восстановление работоспособности оборудования DMG MORI на военных предприятиях в России – это свидетельство того, что для некоторого иностранного бизнеса война в Украине и обстрелы путинцами жилых кварталов и гражданских объектов - это nothing personal, just business.

Илья Пономарев, «Обозреватель»

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