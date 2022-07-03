Жестокие бои за Лисичанск: украинские военные удерживают «коридор»
- 3.07.2022, 8:10
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Планы РФ по окружению ВСУ провалились.
Под Лисичанском продолжаются бои, но россиянам не удается окружить украинских военных.
Об этом пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский сообщил в эфире телемарафона.
"По состоянию на сейчас там продолжаются бои. Россиянам не удается окружить нашу группировку войск в Лисичанске...", - отметил он.
По словам Старского, украинские военные не позволяют врагу это сделать, используя в частности артиллерию и авиацию.
"Бойцы продолжают удерживать коридор...", - добавил пресс-офицер.