закрыть
3 июля 2022, воскресенье, 9:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жестокие бои за Лисичанск: украинские военные удерживают «коридор»

  • 3.07.2022, 8:10
  • 3,330
Жестокие бои за Лисичанск: украинские военные удерживают «коридор»

Планы РФ по окружению ВСУ провалились.

Под Лисичанском продолжаются бои, но россиянам не удается окружить украинских военных.

Об этом пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский сообщил в эфире телемарафона.

"По состоянию на сейчас там продолжаются бои. Россиянам не удается окружить нашу группировку войск в Лисичанске...", - отметил он.

По словам Старского, украинские военные не позволяют врагу это сделать, используя в частности артиллерию и авиацию.

"Бойцы продолжают удерживать коридор...", - добавил пресс-офицер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

День «независимости» Дроздов
День «независимости» Дроздов Ирина Халип
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов
Наша задача — свергнуть Лукашенко
Наша задача — свергнуть Лукашенко Юрий Романенко