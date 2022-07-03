Под Мелитополем из гранатомета обстреляли поезд, оккупанты в панике 4 3.07.2022, 9:16

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Атака произошла в поселке Акимовка.

В субботу, 2 июля, в Мелитопольском районе Запорожской области, который оккупирован российскими войсками, из гранатомета был обстрелян поезд. Сообщается, что инцидент произошел в поселке Акимовка.

Об этом пишет местное издание "Риа-Мелитополь". Российские пропагандисты назвали случившееся терактом и обвинили в нем "террористов Зеленского".

При этом то, как они оказались в населенном пункте, который уже давно под оккупацией, не уточняется.

Детали происшествия оккупанты также не разглашают, известно лишь, что обстрелян, по их словам, был грузовой поезд с продовольствием.

"У освободителей сегодня очередной приступ шизофрении...Возможно работают мелитопольские партизане, но в таком случае велика вероятность, что в грузовике перевозили отнюдь не продовольствие, а боеприпасы", – отмечают в "Риа-Мелитополь".

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