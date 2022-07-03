Украинские войска провели успешную наступательную операцию под Херсоном 3.07.2022, 10:25

6,292

Офицер Нацгвардии сделал важное заявление.

На Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских войск.

Об этом пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский сообщил в эфире телемарафона.

"Что касается Херсонского направления, то там продолжается наша успешная контрнаступательная операция", - отметил он.

Старский подчеркнул, что ее детали будут обнародованы "несколько позже, когда будут результаты, которыми можно будет поделиться с общественностью".

"Сейчас стоит набраться терпения и немного подождать", - добавил пресс-офицер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».