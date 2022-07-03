Украинские войска провели успешную наступательную операцию под Херсоном
- 3.07.2022, 10:25
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Офицер Нацгвардии сделал важное заявление.
На Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских войск.
Об этом пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский сообщил в эфире телемарафона.
"Что касается Херсонского направления, то там продолжается наша успешная контрнаступательная операция", - отметил он.
Старский подчеркнул, что ее детали будут обнародованы "несколько позже, когда будут результаты, которыми можно будет поделиться с общественностью".
"Сейчас стоит набраться терпения и немного подождать", - добавил пресс-офицер.