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Возле Мариуполя взорвался на мине и пошел ко дну российский десантный катер «Акула»

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  • 3.07.2022, 10:54
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Возле Мариуполя взорвался на мине и пошел ко дну российский десантный катер «Акула»

В городе также сгорел склад награбленного оккупантами имущества.

Недалеко от Мариуполя в Азовском море взорвался на мине российский десантный катер «Акула». Это произошло еще 30 июня.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что наконец-то этому получили подтверждение.

«Самоликвидировался десантный катер проекта 1176 г. «Акула» черноморского флота. По предварительной информации, погибли 3 моряка», — сообщил Андрющенко.

В Мариуполе сгорел склад награбленного

Возмездие настигло оккупантов и в левобережной части Мариуполя. Здесь враги устроили себе склад для награбленного на территории СТО. Однако 2 июля все сворованное внезапно загорелось. Российские так называемые «спасатели» поспешили спасать ворованное, но у них ничего не вышло.

«Очередной мариупольский окурок отплатил грабителям. Мариуполь не принимает оккупацию и начинает возмездие даже в тылу оккупантов», – отметил Андрющенко.

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