«Придумали новую фишку - выкапывают окопы в полметра, выставляют ногу, чтобы снайпер прострелил» 3 3.07.2022, 12:07

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Оккупанты всеми силами стараются сбежать с войны в Украине.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал новые материалы перехвата телефонных разговоров оккупантов.

Мобилизованные на войну оккупанты жалуются на облавы:

- Ловить начали опять возле центрального универмага, возле «Маяка» , возле автобусной... Мобилизацию устраивают.

- У нас все записались только те, кому терять на гражданке нечего, короче. Т.е. бывшие уголовники, алкаши. Они знают, что их там, на гражданке, ничего не ждет, а здесь хорошая зарплата, люди такие же по уму и по понятиям таким же, как и они.

После такой мобилизации оккупанты всеми силами стараются сбежать с войны в Украине и делятся «секретами»:

- Придумали новую фишку - выкапывают окопы в полметра, выставляют ножку, чтобы снайпер прострелил.

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