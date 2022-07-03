закрыть
3 июля 2022, воскресенье, 16:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Цены на электронику в Беларуси выросли на 30-50%

2
  • 3.07.2022, 15:06
  • 2,682
Цены на электронику в Беларуси выросли на 30-50%

Из-за санкционных ограничений ассортимент магазинов сократился.

Управляющий интернет-гипермаркета 21vek.by Сергей Вайнилович рассказал в ходе онлайн-дискуссии «Маркетплейсы в Беларуси — спасительный круг или якорь?» о том, что после введения санкций в Беларуси по-прежнему есть возможность завозить продукцию ушедших с рынка иностранных брендов. Трудность заключается в том, чтобы это происходило быстро и по демократичным ценам. По словам предпринимателя, сейчас ассортимент интернет-площадки 21vek.by сейчас сократился до 85% от планового. Его слова приводит издание Office life.

— Продукция иностранных брендов, которые объявили, что не поставляют в Беларусь и Россию свои товары, надеемся, останется — это и Apple, и Electrolux, и другие, - сказал он. — Правда, пока не можем получить актуальное предложение по цене. Айфоны есть, но стали еще дороже. Еще дороже уже не будут — цена и так космическая.

Сергей Вайнилович также заметил, что в марте, например, все поставщики электроники пересчитали цены, поэтому товары подорожали в 2-2,5 раза. На белорусском рынке они подросли на 30-50%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников
День «независимости» Дроздов
День «независимости» Дроздов Ирина Халип
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов