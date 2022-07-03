Цены на электронику в Беларуси выросли на 30-50% 2 3.07.2022, 15:06

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Из-за санкционных ограничений ассортимент магазинов сократился.

Управляющий интернет-гипермаркета 21vek.by Сергей Вайнилович рассказал в ходе онлайн-дискуссии «Маркетплейсы в Беларуси — спасительный круг или якорь?» о том, что после введения санкций в Беларуси по-прежнему есть возможность завозить продукцию ушедших с рынка иностранных брендов. Трудность заключается в том, чтобы это происходило быстро и по демократичным ценам. По словам предпринимателя, сейчас ассортимент интернет-площадки 21vek.by сейчас сократился до 85% от планового. Его слова приводит издание Office life.

— Продукция иностранных брендов, которые объявили, что не поставляют в Беларусь и Россию свои товары, надеемся, останется — это и Apple, и Electrolux, и другие, - сказал он. — Правда, пока не можем получить актуальное предложение по цене. Айфоны есть, но стали еще дороже. Еще дороже уже не будут — цена и так космическая.

Сергей Вайнилович также заметил, что в марте, например, все поставщики электроники пересчитали цены, поэтому товары подорожали в 2-2,5 раза. На белорусском рынке они подросли на 30-50%.

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