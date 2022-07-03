Украинцы захватили в бою новейшую российскую БМП-3 3.07.2022, 17:38

6,500

Она будет бить бывших хозяев на передовой.

Штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады получили в бою трофейную технику - новейшую российскую БМП-3.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. - Закарпатский легион.

Как отмечается, во время штурма позиций россияне позорно скрылись, бросив практически невредимую боевую машину с боекомплектом.

"После боя БМП-3 доставили в ремонтный батальон на осмотр. Как обнаружили ремонтники, машина 2017 года выпуска и пробегом всего 3000 км. У нее даже ни разу не распаковывали ремкомплект. Никаких серьезных повреждений у машины не нашли, единственная "неисправность" - страшная вонь изнутри, словно там месяц жил взвод грязных, потных и немытых орков", - говорится в сообщении.

Ремонтники вычистили машину и вооружение, проверили основные узлы и отдали в подразделение на передовую.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».