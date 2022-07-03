На Луганщине украинские бойцы взяли в плен очередную группу оккупантов

На Луганщине украинские бойцы взяли в плен очередную группу оккупантов3
- 3.07.2022, 19:11
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Новая партия российских военных пополнит обменный фонд, необходимый для возвращения защитников Украины.
В Луганской области украинские бойцы взяли в плен очередную группу оккупантов.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Он разместил видео, где снят момент взятия в плен около 10 российских военных.
"Новая партия рашистов в Луганской области для обменного фонда на наших защитников", - написал Геращенко.