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На Луганщине украинские бойцы взяли в плен очередную группу оккупантов

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  • 3.07.2022, 19:11
  • 3,706
На Луганщине украинские бойцы взяли в плен очередную группу оккупантов

Новая партия российских военных пополнит обменный фонд, необходимый для возвращения защитников Украины.

В Луганской области украинские бойцы взяли в плен очередную группу оккупантов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он разместил видео, где снят момент взятия в плен около 10 российских военных.

"Новая партия рашистов в Луганской области для обменного фонда на наших защитников", - написал Геращенко.

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