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Склады оккупантов на Донбассе взлетели в воздух

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  • 4.07.2022, 8:35
  • 10,212
Склады оккупантов на Донбассе взлетели в воздух

Пожары и детонация припасов россиян начались сразу в трех городах.

На территории временно оккупированного Донбасса прогремели взрывы. "Хлопки", как называют взрывы на подконтрольной территории российские пропагандисты, произошла сразу в трех городах Донецкой области - в Снежном, Торезе и Харцызске, сообщает unian.net.

Так, в Снежном взрывы и пожар начались на территории завода "Снежнянскхиммаш". Там оккупанты обустроили склад боеприпасов, которые громко детонировали во время пожара.

Взрывы начались в ночь на 4 июля. Жители Снежного снимали пожар на фото и видео. Над городом появилось зарево, огонь еще долго виднелся на горизонте.

Жители слышали детонацию припасов оккупантов. Аналогичная ситуация произошла в Торецке и Харцызске. Там тоже были слышны взрывы и виднелись серьезные пожары.

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