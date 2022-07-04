Работникам «Короны» в Гродно запрещают покупать продукты у конкурентов

Работникам «Короны» в Гродно запрещают покупать продукты у конкурентов11
- 4.07.2022, 9:51
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Сотрудников гипермаркета собираются выслеживать.
Сотрудникам гипермаркета «Корона» на проспекте Купалы в Гродно якобы запрещают ходить за продуктами в открывшийся рядом дискаунтер «Маяк», пишет Hrodna.life со ссылкой на свои источники.
Издание передает сообщения сотрудников «Короны»: по их словам, никаких бумаг подписывать их не заставляли, но действительно устно запретили закупаться в «Маяке» — мол, если кого-то из работников там заметят, за это последуют санкции, «так как у конкурентов закупаться нельзя».
Руководство гипермаркета никаких комментариев не дало.
Сотрудники гродненской «Короны» рассказали изданию, что руководство и раньше настаивало на том, чтобы они не покупали продукты в магазинах других конкурентных сетей: «Мол, вы же работаете в „Короны“, вам нужно продлевать контракт ежегодно. Поэтому нужно поддерживать своего работодателя».