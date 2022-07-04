закрыть
4 июля 2022, понедельник, 12:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные нанесли сильный удар по обеспечению оккупантов на востоке

3
  • 4.07.2022, 10:31
  • 4,440
Украинские военные нанесли сильный удар по обеспечению оккупантов на востоке

ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Снежном.

Вооруженные Силы Украины уничтожили один из самых больших российских складов боеприпасов.

Об этом сообщил в фейсбуке нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, склад располагался в глубоком тылу в оккупированном с 2014 года городе Снежном Донецкой области. Локация: "Снежнянскхиммаш" .

"С 2014 года туда завозили нереальное количество техники и БК. Судя по разрывам, от самого большого склада БК мало что останется и это нереально круто. Это сильный удар по поставке и обеспечению российской группировки в Луганской и Донецкой области", — отмечает нардеп.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников
День «независимости» Дроздов
День «независимости» Дроздов Ирина Халип
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов