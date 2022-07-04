Цены на новые автомобили в Беларуси выросли на десятки процентов, а иногда и в два раза 4.07.2022, 12:01

Резкий рост цен стал следствием нескольких факторов.

Цены на новые автомобили в 2022 году выросли на десятки процентов, а иногда и в два раза. Поедут ли они вниз во второй половине года?

Рынок — в глубоком минусе

Резкий рост цен в рублевом выражении стал следствием нескольких факторов: это и нехватка отдельных комплектующих (чипов) в мире, и приостановка производства автомобилей в России в связи с западными санкциями, и укрепление российского рубля.

Последние два фактора оказывают решающее влияние на наш рынок, так как более 80 % новых автомобилей импортируются в Беларусь из России.

Резкий рост цен на машины вызвал падение продаж новых автомобилей как на российском, так и на белорусском авторынке. Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в мае 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 83,5 %.

В Беларуси картина похожая. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в мае 2022 года было продано только 629 новых автомобилей — это на 30 % меньше по сравнению с апрельскими продажами и на 83 % ниже по сравнению с продажами в мае прошлого года.

Всего за январь — май 2022 года в Беларуси было реализовано 10 606 новых автомобилей, что на 41 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как видим, резкий рост цен очень сильно подкосил продажи новых автомобилей в стране и самих дилеров.

Помимо роста цен падению продаж способствовал и другой фактор: сокращение автокредитования. Значительная часть клиентов автоцентров, которые не могли оплатить покупку автомобиля сразу, ранее привлекали кредитные ресурсы.

В марте этого года, когда на валютном рынке наблюдалась высокая волатильность, ставки по депозитам и кредитам существенно выросли, и для большинства потенциальных покупателей автокредиты стали неподъемными. Кроме того, некоторые банки вообще перестали выдавать заемные ресурсы, мотивируя свои действия тем, что депозиты к ним приносят на короткие сроки, а автокредитование предполагает предоставление финансирования на несколько лет.

Таким образом, в нынешнем году сразу несколько факторов привели к сокращению авторынка. И если посмотреть в исторической ретроспективе, то продажи новых автомобилей за январь — май 2022 года — это примерно четверть от прошлогоднего уровня. При сохранении майской динамики продажи в этом году могут оказаться ниже, чем восемь лет назад. Но за данный период в стране была создана новая инфраструктура, предполагавшая увеличение продаж автомобилей, и содержать ее все еще нужно.

Поэтому говорить о том, что автомобильный бизнес сегодня высокорентабелен и что дилеры легко могут снизить цены, очевидно, не приходится.

Ставка на сервис и надежда на другие цены

Поскольку продажи автомобилей снизились, дилеры стараются переживать сложные времена за счет развития сервисного обслуживания клиентов.

— Все автомобильные дилеры сейчас находятся в непростом положении. В сложившейся ситуации единственным источником дохода для них остается сервис, который позволит держаться на плаву. При этом дилеры будут делать все возможное, чтобы он оставался таким же доступным для клиента, — сказал корреспонденту газеты «Белорусы и рынок» член правления Белорусской автомобильной ассоциации, управляющий ООО «Автопромсервис» (официальный дилер Renault, Lada,Nissan и Mitsubishi в Беларуси) Андрей Ткачев.

Все понимают, добавил он, что обновление парка уже не будет происходить прежними темпами, и владельцам автомобилей необходимо будет более тщательно следить за своими транспортными средствами, стараясь не доводить до серьезных ремонтов и поломок.

— Сейчас для негарантийных авто появились специальные программы, разработанные совместно с заводом-производителем. Они предлагают максимально доступные цены на обслуживание в постгарантийный период, что позволит клиентам остаться на фирменном сервисе, даже если после покупки нового автомобиля прошло больше трех лет, — пояснил Андрей Ткачев.

Что касается продаж дилерами автомобилей во второй половине года, то многое будет зависеть от цен.

— Заводы-производители отгружали свою продукцию дилерам нашей страны в российских рублях. С начала года синхронно произошли два события, оказавшие влияние на ценообразование: укрепление курса российского рубля и поднятие на 40–70 % отгрузочных цен производителями, что привело к суммарному увеличению цен для белорусских дилеров до 95 %.

Другое дело, что цены на автомобили могут и снижаться, но при условии, что, либо авто подешевеют в России, либо у белорусских автодилеров появится возможность в большем объеме ввозить их из стран за пределами Таможенного союза, где они (в пересчете на доллары и евро) дешевле.

— Так как в России производство автомобилей фактически заморожено, а на модели, которые еще выпускаются, производители существенно подняли цены, белорусские дилеры прорабатывают варианты поставки автомобилей из-за пределов Таможенного союза, — подчеркнул Андрей Ткачев.

Сертификация новинок — мероприятие для производителей довольно затратное, в том числе и по времени, пояснил эксперт.

— В сложившейся ситуации положительно повлиять на рынок может упрощение сертификации, что вызовет потенциальное снижение цен и расширение модельного ряда, доступного в нашей стране, — резюмировал Андрей Ткачев.

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