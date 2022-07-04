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ВСУ ликвидировали оккупанта, стремившегося заработать на крови

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  • 4.07.2022, 12:43
  • 8,664
ВСУ ликвидировали оккупанта, стремившегося заработать на крови

Он мечтал о большой военной пенсии.

Украинские защитники ликвидировали российского оккупанта Максима Иванова, который пришел убивать украинцев ради пенсии в 100 тысяч.

Об очередной потере российской армии сообщил в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

О "светлом будущем" оккупант мечтал еще в марте. В соцсетях он писал: "Прекрасно, когда у ка**ов не будет своей страны, а у нас будет слава, пенсия 100 к, ветеранские и статус в обществе".

Мечты Иванова не сбылись.

"Ни славы, ни пенсии, ни статуса... А зашкварок!" – констатировал Штирлиц.

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