На Херсонщине украинские морпехи уничтожили вражескую пехоту 1 4.07.2022, 13:49

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Украинским защитникам удалось ликвидировать двух оккупантов, остальные – сбежали.

Воины с 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского ликвидировали двух вражеских солдат на Херсонщине. Видео "демилитаризации" вражеской пехоты опубликовали на фейсбук-странице бригады.

- Двое оккупантов "совершили жест доброй воли", остальные последовали за русским кораблем! – написали украинские защитники.

36 ОБрМП – соединение морской пехоты Украины. Сформирована в 2015 году.

Ранее сообщалось, что ВСУ стоят в километре от окрестностей Херсона.

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