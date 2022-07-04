На Херсонщине украинские морпехи уничтожили вражескую пехоту

На Херсонщине украинские морпехи уничтожили вражескую пехоту1
- 4.07.2022, 13:49
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Украинским защитникам удалось ликвидировать двух оккупантов, остальные – сбежали.
Воины с 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского ликвидировали двух вражеских солдат на Херсонщине. Видео "демилитаризации" вражеской пехоты опубликовали на фейсбук-странице бригады.
- Двое оккупантов "совершили жест доброй воли", остальные последовали за русским кораблем! – написали украинские защитники.
36 ОБрМП – соединение морской пехоты Украины. Сформирована в 2015 году.
Ранее сообщалось, что ВСУ стоят в километре от окрестностей Херсона.