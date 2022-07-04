В Беларуси за три месяца уволилось более 5% айтишников 3 4.07.2022, 13:58

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Потеря такого количества людей скажется на доходах информационной сферы.

Судя по статистике Белстата, последние три месяца происходит массовый отток специалистов из IT-сферы.

Если в марте баланс принятых и уволенных был в «минус» на 1016 человек, то в апреле он вырос до 2325, а в мае — до 2787 человек.

Всего за три месяца в стране, по официальным данным, было уволено на 6128 айтишников больше, чем принято на работу. Занятость в сфере сократилась на 5%. Большая часть этих людей сделала релокейт или полностью расторгла отношения с компаниями, имеющими белорусские корни.

В 2021 году, по официальным данным, в стране 122,6 тыс человек были заняты в виде деятельности «Информация и связь», а это значительно более широкая сфера, чем только ИТ (в нее еще входит издательская деятельность, телекоммуникации и т д.). Соответственно, мы можем смело утверждать, что непосредственно из белорусской «айтишки» за последние три месяца ушло намного больше, чем 5% сотрудников, которые видны по официальным данным! В реальности эта цифра, скорее всего, значительно выше.

На сегодняшний момент это единственная отрасль в стране, которая дает стабильный прирост ВВП. Все остальные, даже те, что недавно были успешными, проседают (промышленность, транспорт, сельское хозяйство и т д). Потеря такого количества людей в сфере, где основные деньги зарабатываются мозгами, очевидно, очень быстро скажется на ее доходах. А это значит, что уже вскоре мы рискуем потерять последний драйвер белорусской экономики.

Важно понимать, что хорошо развитая IT-сфера сильно «бустит» многие другие сферы экономики, взаимодействуя с ними, создавая совместные высокотехнологичные проекты. В сельском хозяйстве это могут быть дроны, которые собирают информацию над полями и оптимизируют распределение удобрений, в транспортной сфере — «беспилотные» грузовики, в медицине — приложения для обработки данных и т д. В каждом из этих направлений были заняты белорусские разработчики. Поэтому с их исчезновением исчерпает себя и магия синергии, за счет которой в связке с IT развивались другие отрасли.

Подавляющее большинство из тех айтишников, что уволились, не пошли работать на завод или в сельское хозяйство. Можно предположить, что они просто уехали из страны, пишет телеграм-канал «Нашы грошы». И, как иногда говорят, шанс вернуться у них остается до первой взятой за рубежом ипотеки. А это значит, что из страны, в которой уже давно наблюдается глубокий демографический кризис, уезжают потенциальные родители, причем такие родители, которые могли бы максимально качественно - в силу и финансового и социального положения - заботиться о своих детях, будущем нации.

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