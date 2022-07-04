Стройсектор Беларуси теряет работников 1 4.07.2022, 14:51

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Эксперты рассказали в чем причина массового оттока кадров.

По итогам пяти месяцев 2022 года организации строительства Беларуси приняли на работу 13,6 тыс. человек, а уволили 19,6 тыс.

Таким образом, на чистой основе отток кадров из отрасли составил около 6 тыс. человек, сообщает телеграм-канал BANKI24.BY. Соотношение принятых и уволенных работников в январе-мае текущего года составило 69,6%, то есть 696 принятых на каждую 1000 уволенных.

В мае 2022 года общая картина рынка труда сохранилась. За этот месяц организации уволили 4,0 тыс. работников, а приняли — 2,6 тыс. Чистый отток в мае составил 1,4 тыс. работников, соотношение принятых и уволенных — 64,9%.

Статистика охватывает компании со среднесписочным персоналом 16+ человек. Эксперты объясняют кадровый отток общим состоянием спроса в стране и отъездом части строителей на объекты в России и Евросоюзе.

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