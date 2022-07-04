ВСУ показали, как вертолеты Ми-8 ведут огонь по позициям оккупантов

ВСУ показали, как вертолеты Ми-8 ведут огонь по позициям оккупантов1
- 4.07.2022, 14:52
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Сразу четыре украинских вертолета устраивают врагу «жаркий» день.
В открытом доступе появились уникальные кадры работы украинской авиации по позициям российских оккупационных войск, пишет УНИАН.
В частности, на видео зафиксировано, как сразу четыре вертолета Ми-8 устраивают врагу "жаркий" день на одном из направлений фронта.
В подписи к видео не указывается, где именно отработали украинские вертолеты. Впрочем, синхронную работу воинов Воздушных сил удалось сохранить в архивах войны.