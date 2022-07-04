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ВСУ показали, как вертолеты Ми-8 ведут огонь по позициям оккупантов

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  • 4.07.2022, 14:52
  • 2,932
ВСУ показали, как вертолеты Ми-8 ведут огонь по позициям оккупантов

Сразу четыре украинских вертолета устраивают врагу «жаркий» день.

В открытом доступе появились уникальные кадры работы украинской авиации по позициям российских оккупационных войск, пишет УНИАН.

В частности, на видео зафиксировано, как сразу четыре вертолета Ми-8 устраивают врагу "жаркий" день на одном из направлений фронта.

В подписи к видео не указывается, где именно отработали украинские вертолеты. Впрочем, синхронную работу воинов Воздушных сил удалось сохранить в архивах войны.

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