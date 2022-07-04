Business Insider: Украина сокращает использование беспилотников в войне с Россией 1 4.07.2022, 15:02

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Они становятся неэффективными.

В начале российского вторжения в Украину беспилотники стали неожиданным источником побед над силами Москвы. Истории об успехе доминировали в новостном цикле. В социальных сетях было много видео, где украинские беспилотники подавляли хаотическое российское наступление.

Украинский флот таких аппаратов, состоящий как из мелких беспилотников для разведки, так и из знаменитых турецких систем TB2 «Байрактар», хвалили за уничтожение танков и бронетехники Владимира Путина. Но Россия сделала выводы из своих унизительных поражений за пять месяцев войны, приводит статью Business Insider «Зеркало недели. Украина».

Эксперты сказали изданию, что беспилотники все больше становятся неэффективными в украинской обороне, потому что Россия улучшила свои системы защиты, а также развернула средства, позволяющие блокировать и сажать украинские аппараты.

«Сейчас российские средства радиоэлектронной борьбы и ПВО лучше организованы, чем это было в первые месяцы войны», – сказал аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам CNA Сэмюэл Бендетт.

Российская армия использует радары раннего предупреждения, чтобы идентифицировать беспилотники. А системы радиоэлектронной борьбы позволяют блокировать их и разрывать с ними связь, объяснил эксперт. Также российские военные используют пулеметы и системы ПВО, такие как "Тор", чтобы сбивать украинские аппараты. Недавно российское Минобороны опубликовало видео, на котором российская система "Красуха-4" выводит из строя украинский беспилотник.

Аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Канцян пояснил, что Украина раньше очень эффективно использовала беспилотные аппараты, потому что Россия не организовала должным образом свои оборонные системы.

«Беспилотники смогли сыграть такую большую роль, потому что россияне слишком медленно разворачивали системы ПВО. Они также очень медленно наладили общевойсковые операции, как того требует их военная доктрина», – сказал Канцян.

На Донбассе наземная противовоздушная оборона России лучше расположена и организована. Поэтому силы Украины теперь ограничивают применение беспилотников, потому что враг начал более эффективно с ними бороться. А утрата техники может быть дорогой. Если один беспилотник Switchblade или Phoenix Ghost стоит несколько тысяч долларов, то потеря «Байрактара» - это убытки на 1-2 миллиона. Украина с начала российского вторжения получила от турецкого производителя около 50 таких беспилотников. В начале войны «Байрактары» были чрезвычайно эффективны. Но сейчас Россия стала их сбивать. Так что украинская армия сокращает их применение.

В СМИ появились сообщения о том, что США могут продать Украине американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle, возможности которого значительно лучше, чем у «Байрактара». Но два пилота ВВС Украины сказали изданию War Zone, что они не слишком поддерживают такие поставки. Потому что стоимость таких американских систем составляет 10 миллионов долларов за штуку. Но при этом существует большой риск, что Gray Eagle собьют во время первой же миссии.

Канцян объяснил, что противовоздушная оборона России состоит почти полностью из ракетных систем короткой и средней дальности. И беспилотники особенно уязвимы, потому что они летают низко и медленно. Так что украинские военные теперь просят западных союзников передать более современные истребители.

Вместе с тем, во времена, когда украинские беспилотники теряют эффективность на фоне новой фазы войны, Россия стала чаще использовать такое оружие, особенно для разведки и наблюдения, говорит Бендетт. Защитникам Украины не хватает оружия, чтобы их сбивать.

«Мы не видим российские беспилотники, но они нас видят. Единственное, что мы можем сделать, это спрятаться», – сказал неназванный украинский солдат изданию Sunday Times.

Бендетт сказал, что в следующие несколько недель российская армия попытается лучше организовать и продолжить свое наступление.

«Она пытается создать ловушки для украинских сил в так называемых карманах вокруг городов. Также россияне пытаются пробить и перемолоть украинскую оборону в целом. Беспилотники играют ключевую роль в сборе данных разведки и наблюдения, чтобы россияне могли наносить удары с земли и воздуха. Так что мы увидим больше российских беспилотников при условии, если война будет продолжаться так, как это было до сих пор», – сказал Бендетт.

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