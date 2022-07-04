ВСУ закрепляются на новых рубежах: украинская армия продвигается на юге 1 4.07.2022, 15:11

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Враг не имеет успехов в продвижении на суше.

Вооруженные силы Украины на юге страны продвигаются медленно, но уверенно, заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет "Главред".

"На остальной территории у нас продвигаются наши войска специальным способом, медленно, но уверенно, так, как мы и говорили, в рамках военной операции, сохраняя тишину. То, что мы освобождаем, мы сначала закрепляем, а потом провозглашаем", - сказала она в ходе онлайн-брифинга.

По ее словам, враг не имеет успехов в продвижении на суше, поэтому использует тактику авиационных и ракетных ударов.

При этом начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины прокомментировала информацию издания The Economist о том, что ВСУ уже находятся в километре от Херсона.

"Еще раз скажу, что продвижение войск могут комментировать только военные. Любые аналитики, депутаты, другие политические и просто активные деятели пока только вредят подобными заявлениями и провозглашением такой информации. Во-первых, она не соответствует действительности, а во-вторых, она дезориентирует наших людей, местное население. Она вредит не только военной операции, но и в конечном итоге имиджу тех, кто об этом заявляет", - добавила Гуменюк.

Ранее сообщалось о том, что на Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских сил.

Передовые подразделения ВСУ находятся в километре от первых пригородов Херсона. Но бои за город будут тяжелыми, сообщает The Economist со ссылкой на неназванного сотрудника украинской военной разведки.

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