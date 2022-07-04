Бойцы ВСУ пополнили автопарк двумя трофейными танками Т-80БВ 2 4.07.2022, 16:26

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Их удалось захватить неподалеку от села Карнауховка в Изюмском районе.

Воины Вооруженных сил Украины затрофеили два танка Т-80БВ российских оккупантов.

Об этом сообщили в телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

По данным СтратКома, оба танка удалось захватить неподалеку от села Карнауховка, что в Изюмском районе Харьковской области.

«Трофейные танки Т-80БВ у с. Карнауховка Изюмского района», – говорится в подписи к видео, которое опубликовали военные.

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