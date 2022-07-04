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ВСУ с помощью HIMARS отработали по оккупантам на Запорожском направлении 

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  • 4.07.2022, 17:00
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ВСУ с помощью HIMARS отработали по оккупантам на Запорожском направлении 

Хорошо, быстро, точно.

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS отработали по позициям россиян на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Боевая работа HIMARS. Запорожское направление. Хорошо, быстро, точно", - подписали в Генштабе опубликованные фото.

Кроме того, было опубликовано видео применения американских систем.

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