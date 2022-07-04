ВСУ с помощью HIMARS отработали по оккупантам на Запорожском направлении 

ВСУ с помощью HIMARS отработали по оккупантам на Запорожском направлении8
- 4.07.2022, 17:00
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Хорошо, быстро, точно.
Американские реактивные системы залпового огня HIMARS отработали по позициям россиян на Запорожском направлении.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Боевая работа HIMARS. Запорожское направление. Хорошо, быстро, точно", - подписали в Генштабе опубликованные фото.
Кроме того, было опубликовано видео применения американских систем.
Бойова робота #HIMARS. Запорізький напрямок. Гарно, швидко, точно.— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) July 4, 2022
Combat work of HIMARS. Zaporizhzhia direction. Beautiful, fast, accurate. @DeptofDefense
@thejointstaff pic.twitter.com/LEI2ocoUiP