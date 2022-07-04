ВСУ с помощью HIMARS отработали по оккупантам на Запорожском направлении 8 4.07.2022, 17:00

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Хорошо, быстро, точно.

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS отработали по позициям россиян на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Боевая работа HIMARS. Запорожское направление. Хорошо, быстро, точно", - подписали в Генштабе опубликованные фото.

Кроме того, было опубликовано видео применения американских систем.

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