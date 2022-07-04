Эмигранты распродают в Беларуси загородную недвижимость 6 4.07.2022, 17:37

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Похожая ситуация наблюдается и на рынке квартир.

Порядка 18%-20% объектов загородной недвижимости продаются по доверенности. Таковы данные агентства недвижимости «Твоя столица». Представитель агентства Лариса Самусенкова предполагает, что это имущество тех, кто уехал из страны.

Для сравнения, на рынке квартир по доверенности продается около 12%.

«Дело в том, что квартиру обычно продают в том случае, если точно не собираются возвращаться. А загородную недвижимостью продают как «наименьшее из зол», - цитирует эксперта Realt.by.

Агентство «Этажи» фиксирует рост предложения на рынке и связывает это с тем, что многие люди уехали из Беларуси.

Речь идет не только о последнем витке релокации после февральских событий, но и о тех, кто уехал год или два назад. Сейчас они поняли, что останутся за границей, продают недвижимость. Похожую ситуацию мы видим и на рынке квартир, но с домами и дачами ситуация более явная, потому что загородная недвижимость продается дольше.

Все игроки рынка фиксируют активизацию покупателей. Правда, спрос сейчас сместился на самый низкий ценовой сегмент – старые летние домики.

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