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Политзаключенный Артем Табакарь вышел на свободу

  • 4.07.2022, 18:17
  • 1,174
Политзаключенный Артем Табакарь вышел на свободу
Артем Табакарь

Он полностью отбыл срок.

4 июля 28-летний политзаключенный Артем Табакарь вышел на свободу из Волковысской колонии № 11, передает «Наша Нiва».

Артема задержали 23 сентября 2021 года за участие в акции протеста 6 сентября 2020 года. Его признали виновным по ст. 342 Уголовного кодекса и приговорили к году лишения свободы в колонии общего режима.

Материалами по делу были только фотография и видео Артема со сцепки во время протестов 2020 года.

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