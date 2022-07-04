Таможня Литвы рассказала о причинах очередей на границе с Беларусью 4.07.2022, 19:42

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Время досмотра фур увеличилось.

В последние месяцы очереди грузовиков на границе с Беларусью еще больше выросли из-за затянувшегося досмотра по причине реализации санкций Европейского Союза (ЕС) в отношении Москвы и Минска, сообщает DELFI со ссылкой на литовскую таможню.

«В настоящее время таможенники выполняют не только свои повседневные функции, но и должны обеспечивать контроль за выполнением санкций ЕС, поэтому понятно, что увеличилось количество досматриваемых грузов и более детальных процедур досмотра. Со вступлением в силу каждого нового пакета санкций необходимо более тщательно оценивать загруженность транспорта, проходящего через границу Литвы», — сказала сообщила представитель Таможенного департамента Лина Лауринайтите-Григене.

В то время как плановый досмотр одного грузовика занимает в среднем около 20 минут, должностные лица могут использовать как мобильные, так и стационарные рентгеновские аппараты, проводить детальный физический осмотр груза, брать пробы груза и анализировать его в лаборатории, с учетом оперативной информации и оценки возможных рисков при осмотре автомобилей.

«Такие проверки занимают больше времени, но они неизбежны и необходимы. Таможня следит за тем, чтобы контрабанда и товары, подпадающие под санкции ЕС, не пересекали границу Литвы. Мы понимаем, что это может создать неудобства перевозчикам и путешественникам», — прокомментировала ситуацию Лауринайтите-Григене.

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что сопредельные контрольные службы пропускают грузовой транспорт с задержками на всех направлениях. Например, в выходные через польские и литовские пункты пропуска в страны Евросоюза въехало только 31% и 45% фур от нормы соответственно.

По данным на 18.00 понедельника, наиболее сложная обстановка сложилась в пункте пропуска «Каменный Лог» — «Мядининкай»: там на выезд из Беларуси стоит 1040 фур. В «Котловке — «Лаворишкес» — 160 грузовых машин, в «Бенякони» — «Шальчининкай» — 230 фур, «Привалке» — «Райгардас» — 355 грузовых автомобилей.

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