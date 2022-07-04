закрыть
5 июля 2022, вторник, 0:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Автомобили Tesla научились избегать ямы

3
  • 4.07.2022, 21:56
  • 1,400
Автомобили Tesla научились избегать ямы

Автомобили сканируют с помощью сенсоров дорожное полотно.

Автомобили Tesla научили сканировать проезжую часть на предмет неровностей. Об этом сообщает издание Electrek.

Журналисты медиа обратили внимание на обновление ПО Tesla под номером 2020.20. В описании к апдейту было указано, что адаптивная подвеска Tesla Adaptive Suspension теперь может регулировать высоту дорожного просвета для предстоящего участка неровной дороги. В случае, если на пути возникнет препятствие в виде возвышенности или ямы, машина в автоматическом режиме отрегулирует подвеску.

По словам авторов, это первое подтверждение Tesla, что автомобили бренда способны сканировать с помощью своих сенсоров дорожное полотно. В описании обновления было указано, что инженеры компании позволили находящимся на дорогах общего пользования электрокарам собирать информацию и самообучаться, чтобы избежать наезда на препятствие.

Новая функция появится только в автомобилях Tesla с адаптивной подвеской, таких как новые Model S и Model X. Система будет доступна в режиме бета-версии.

Специалисты положительно оценили программное улучшение электрокаров. По отзывам автовладельцев, в плохих дорожных условиях довольно часто автомобили Tesla приходится выводить из режима автопилота, так как машины, как правило, стремятся наехать на препятствие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников
День «независимости» Дроздов
День «независимости» Дроздов Ирина Халип
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов