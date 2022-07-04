В Таганроге на частный дом упал российский беспилотник

В Таганроге на частный дом упал российский беспилотник8
- 4.07.2022, 22:40
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Дом сгорел.
В Таганроге Ростовской области на частный дом упал беспилотник. Дом загорелся. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Инцидент произошел 4 июля вечером.
"Дом загорелся в частном секторе на 15 Новом переулке. Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал", – сказал собеседник пропагандистов.
Ростовский сайт 161.ru сообщает, что дом полностью сгорел.
В администрации Таганрога журналистам издания ситуацию комментировать отказались.
Сайт опубликовал фото обломков беспилотника.