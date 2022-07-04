Протесты в Узбекистане: Каракалпакстан останется суверенным

Протесты в Узбекистане: Каракалпакстан останется суверенным1
- 4.07.2022, 23:09
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За это каракалпаки заплатили кровью.
Каракалпакстан останется суверенным. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и предложил оставить статьи Конституции от 70-й до 75-й без изменений. Но заплатили за это каракалпаки кровью.
По официальным данным, 18 человек погибли, 243 пострадали, более полутысячи задержаны. Эксперт в области Центральной Азии Алишер Ильхамов считает, что целью изменения Конституции в Узбекистане было не лишение суверенитета автономной республики, а сохранение власти за президентом Мирзиеевым.
«Там была идея накидать как можно больше изменений, чтобы создать видимость правовой легитимности – и давайте обнулять эти президентские сроки. Но в итоге они перегнули палку и в конечном итоге включили эти пункты об ограничении суверенитета Каракалпакстана. И вот получили то, что мы сейчас имеем», – заявил директор Алишер Ильхамов, Central Asia due diligence.