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Протесты в Узбекистане: Каракалпакстан останется суверенным

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  • 4.07.2022, 23:09
  • 2,358
Протесты в Узбекистане: Каракалпакстан останется суверенным

За это каракалпаки заплатили кровью.

Каракалпакстан останется суверенным. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и предложил оставить статьи Конституции от 70-й до 75-й без изменений. Но заплатили за это каракалпаки кровью.

По официальным данным, 18 человек погибли, 243 пострадали, более полутысячи задержаны. Эксперт в области Центральной Азии Алишер Ильхамов считает, что целью изменения Конституции в Узбекистане было не лишение суверенитета автономной республики, а сохранение власти за президентом Мирзиеевым.

«Там была идея накидать как можно больше изменений, чтобы создать видимость правовой легитимности – и давайте обнулять эти президентские сроки. Но в итоге они перегнули палку и в конечном итоге включили эти пункты об ограничении суверенитета Каракалпакстана. И вот получили то, что мы сейчас имеем», – заявил директор Алишер Ильхамов, Central Asia due diligence.

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