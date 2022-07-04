В Варшаве избили беларусского музыканта 4.07.2022, 23:12

6,466

Польская полиция ищет преступников.

Белорус Антон Живанов, бывший басист группы The Toobes, который почти десять лет живет в Польше, был избит в центре Варшавы 1 июля. Причиной избиения стала национальность Антона, сообщает в Facebook польский Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения.

Антон Живанов проводил время в центре польской столицы вместе со своими знакомыми. Они разговаривали по-русски, когда к ним подошли несколько поляков, пишет Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения. По словам Антона, поляки были хорошо одеты, выглядели, как сотрудники какой-то корпорации.

«Они сели рядом с нами и начали спрашивать: «Почему вы в призывном возрасте, но не в армии, почему не защищаете собственный край?». Они думали, что мы из Украины. Я сказал, что мы из Беларуси. Им это еще больше не понравилось. Говорили, что мы – агрессоры, и такие люди в Польше не нужны», – рассказывает Антон.

Белорусы пытались объяснить, что они убежали из своей страны из-за преследования, что не поддерживают Лукашенко, но результата это объяснение не принесло.

Антона ударили в лицо кулаком с чем-то вроде кастета. Он потерял сознание.

Полиция сейчас изучает видеозаписи с места происшествия.

«В течение двух лет репутация Беларуси в Польше была полностью уничтожена, – говорит Антон. – Сегодня выход в центр Варшавы может быть связан с нападением только по причине использования русского языка».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».