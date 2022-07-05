ВСУ уничтожили на Донбассе один из главных военных складов РФ
- 5.07.2022, 7:34
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Фото и видео точных ударов.
В ночь на вторник, 5 июля, украинские военные уничтожили российский военный склад в тылу - в городе Кадиевка Луганской области.
Кадры с места публикует Telegram-канал DeepState.
"Прилет" произошел примерно через 30 минут после полуночи. После взрыва началась масштабная детонация вражеских боеприпасов, которая длилась несколько часов.
Попадание по военному складу в Кадиевке подтвердили источники "24 канала". Они уточнили, что склад был расположен в Кадиевке в районе ЖБИ (ранее город назывался Стаханов). Он был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут. Потери россиян устанавливаются.