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ВСУ уничтожили на Донбассе один из главных военных складов РФ

  • 5.07.2022, 7:34
  • 1,122
ВСУ уничтожили на Донбассе один из главных военных складов РФ

Фото и видео точных ударов.

В ночь на вторник, 5 июля, украинские военные уничтожили российский военный склад в тылу - в городе Кадиевка Луганской области.

Кадры с места публикует Telegram-канал DeepState.

"Прилет" произошел примерно через 30 минут после полуночи. После взрыва началась масштабная детонация вражеских боеприпасов, которая длилась несколько часов.

Попадание по военному складу в Кадиевке подтвердили источники "24 канала". Они уточнили, что склад был расположен в Кадиевке в районе ЖБИ (ранее город назывался Стаханов). Он был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут. Потери россиян устанавливаются.

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