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ВСУ разгромно ударили по скоплениям россиян на юге

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  • 5.07.2022, 7:49
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ВСУ разгромно ударили по скоплениям россиян на юге

Ликвидировано огромное количество военной техники и боеприпасов РФ.

Украинские защитники на юге за сутки уничтожили 30 российских оккупантов, танк Т-62, реактивную систему залпового огня "Ураган", гаубицу "Мста-Б", восемь единиц автомобильной техники и два склада боеприпасов.

Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень" в Facebook.

Отмечается, что захватчики парами вертолетов Ка-52 нанесли четыре удара по Ивановке, Кошевому и дважды по Заречному. Жертв нет. Кроме того, оккупанты обстреляли Великую Костромку из тяжелой артиллерии.

В ответ ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению противника в районе Дарьевки в Херсонской области, а также из двух штурмовиков ударили по скоплению противника в районе Давыдова Брода. За это оккупанты атаковали самолеты двумя крылатыми ракетами "воздух-воздух", выпущенными из истребителя Су-35.

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