Тероборона Харькова уничтожила большое количество живой силы врага, не потеряв ни одного воина

Тероборона Харькова уничтожила большое количество живой силы врага, не потеряв ни одного воина1
- 5.07.2022, 10:43
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Проведены успешные операции на двух направлениях.
На Харьковском направлении бойцы местной теробороны провели успешную спецоперацию, уничтожив большое количество оккупантов.
Войска РФ понесли значительные потери в живой силе и технике, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Он выразил благодарность 228-му батальону 127-й бригады терробороны Харькова.
"Провели на Харьковском направлении успешную операцию. Не потеряв ни одного воина, они уничтожили большое количество живой силы противника и его бронированной техники", – рассказал глава ОВА.
Также он отметил, что также у защитников Украины есть успехи на Изюмском направлении.
"Уничтожен очередной российский склад с боеприпасами. Верим в ВСУ, они каждый день приближают нашу победу!", – отметил он.