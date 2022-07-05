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Тероборона Харькова уничтожила большое количество живой силы врага, не потеряв ни одного воина

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  • 5.07.2022, 10:43
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Тероборона Харькова уничтожила большое количество живой силы врага, не потеряв ни одного воина

Проведены успешные операции на двух направлениях.

На Харьковском направлении бойцы местной теробороны провели успешную спецоперацию, уничтожив большое количество оккупантов.

Войска РФ понесли значительные потери в живой силе и технике, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он выразил благодарность 228-му батальону 127-й бригады терробороны Харькова.

"Провели на Харьковском направлении успешную операцию. Не потеряв ни одного воина, они уничтожили большое количество живой силы противника и его бронированной техники", – рассказал глава ОВА.

Также он отметил, что также у защитников Украины есть успехи на Изюмском направлении.

"Уничтожен очередной российский склад с боеприпасами. Верим в ВСУ, они каждый день приближают нашу победу!", – отметил он.

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